White Lies en Compact Disk Dummies komt naar Cactusfestival Bart Huysentruyt

27 februari 2020

07u00 0 Brugge Het Cactusfestival op 10, 11 en 12 juli in het Minnewaterpark in Brugge programmeert met onder meer White Lies en Compact Disk Dummies nieuwe namen op de affiche.

Maandag ging de ticketverkoop van het Brugse Cactusfestival van start, vandaag laat het festival opnieuw van zich horen: met White Lies, The Tallest Man on Earth, Hot Chip en Compact Disk Dummies als nieuwkomers op de affiche. De line-up bestond al uit een sterke Belgische lichting met Balthazar, Black Box Revelation, Het Zesde Metaal, Zwangere Guy en Eefje De Visser.

White Lies is wellicht de grootste nieuwe naam. Zij vieren hun tinnen jubileum op zondag 12 juli. Dan staat ook de Zweedse singer-songwriter The Tallest Man on Earth op het podium. Tijdens de eerste dag, vrijdag 10 juli, bouwen de Britse band Hot Chip en de Kortrijkse broers van Compact Disk Dummies een feestje in het park. Tickets zijn al beschikbaar. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.