West-Vlamingen voelen zich eerder West-Vlaming dan Belg Bart Huysentruyt

06 juni 2019

18u01 22 Brugge Inwoners van de provincie West-Vlaanderen voelen zich ook uitgesproken West-Vlaming. Eén op drie noemt zich eerder West-Vlaming dan Belg of inwoner van zijn stad. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de provincie bij meer dan duizend West-Vlamingen.

Het onderzoeksbureau noemt de resultaten opvallend, maar voegt eraan toe dat ook in andere provincies het provinciale gevoel vaak overheerst. “Toch zijn West-Vlamingen opvallend positief over hun provincie. Enkel inwoners van de kust noemen zich eerder kustbewoners dan West-Vlamingen. Uit de enquête blijkt ook dat West-Vlamingen hun provincie vooral associëren met de zee en het strand, de rust en het groene karakter én het typische dialect”, zegt onderzoeker Johan Schockaert. “Verder vinden de ondervraagden dat West-Vlamingen vriendelijk, behulpzaam, joviaal en bescheiden zijn. Ze vinden het hier aangenaam om te wonen en hebben voldoende ontspanningsmogelijkheden.” Er is ook een ‘maar’: “West-Vlamingen kennen hun provinciebestuur onvoldoende. Daar is zeker nog marge voor verbetering.”