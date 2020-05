West-Vlamingen kropen voorbije maanden massaal op de fiets: 70 procent méér fietsers genoteerd dan in zelfde periode vorig jaar Mathias Mariën

09u51 54 Brugge De West-Vlaming kroop in april massaal op de fiets. Dat blijkt uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer. Met een totaal van ruim 900.000 West-Vlaamse fietsers op het fietsnetwerk doet april het ruim 70 procent beter dan dezelfde maand vorig jaar. Ook augustus 2019, de absolute topmaand in het vorig fietsseizoen, is overtroffen. Op topdagen werden er meer dan 50.000 recreatieve fietsers per dag genoteerd. De cijfers zijn gebaseerd op de vaste fietstelinstallaties langs de fietsnetwerken in de provincie.

In de eerste weken van het fietsseizoen 2020 werden meer fietsers dan anders geteld. Het weer en de maatregelen rond Covid-19 spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. In maart - bij het begin van de maatregelen - telde Westtoer al 36 procent meer recreatieve fietsers op het fietsnetwerk in West-Vlaanderen. In april zijn zelfs 73 procent meer fietsers genoteerd.

In het West-Vlaamse deel van de Leiestreek is het aantal recreatieve fietsers op het fietsnetwerk zelfs verdubbeld in april. In het Brugse Ommeland en de Westhoek wordt deze toename getemperd door het ontbreken van de kusttoeristen die al fietsend het hinterland verkennen.

Troef

“Veel West-Vlamingen hebben de jongste weken meerdere keren per fiets hun eigen regio ontdekt. Meer dan ooit zijn de fietsnetwerken een troef”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer. Vorig jaar werd de grens van 50.000 recreatieve fietsers één keer overschreden, op zondag 4 augustus 2019. Momenteel zijn er al vijf dagen met meer dan 50.000 fietsers, met zondag 26 april als absolute topdag.

Westtoer wil verder inzetten op fietscomfort en- beleving. Er wordt gewerkt aan een picknickplan voor West-Vlaanderen. Met het project Horizon 2025 zetten Westtoer en de Provincie West-Vlaanderen in op het verhogen van de beleving tijdens een fietstocht door de uitbouw van een netwerk van uitkijkpunten. Daarnaast ijvert Westtoer voor meer investeringen in de verharding en verbreding van autovrije fietspaden en het wegwerken van ‘missing links’.