West-Vlaanderen negatieve koploper voor belasting op gebouwen: “Steun uw ondernemers” Bart Huysentruyt

28 april 2020

15u08 0 Brugge De provincie West-Vlaanderen heft de hoogste belasting op gebouwen, de zogenoemde opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO. De kaart kleurt bijna helemaal rood, terwijl dat in de rest van Vlaanderen veel minder vaak zo is.

De cijfers tonen aan dat er in West-Vlaanderen ruimte is voor een verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het Vlaamse gemiddelde staat op 897. Enkel Ardooie (598) en De Haan (881,61) zitten in West-Vlaanderen onder dat gemiddelde. Van de 75 Vlaamse steden en gemeenten die meer dan 1.000 opcentiemen aanrekenen, liggen er maar liefst 56 (!) in West-Vlaanderen. Dat zorgt voor een West-Vlaams gemiddelde van 1.123,05, met een weinig eervolle eerste plaats voor Alveringem (1.417).

“De verlaging van de opcentiemen heeft een budgettaire impact. Maar een verlaging van belastingen betekent ook een verhoging van de koopkracht”, zegt Wouter Blomme van UNIZO West-Vlaanderen. “We roepen de lokale besturen daarom op om spoedig gebruik te maken van de mogelijkheid om de inning van de opcentiemen uit te stellen tijdens de coronacrisis. En om daarna hun prijzen bij te sturen. Een verlaging van de onroerende voorheffing zorgt immers voor een directe verlaging van de belasting voor ondernemers die eigenaar zijn van hun pand.”