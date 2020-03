West-Vlaamse rechtbanken sluiten tot 3 april: “Enkel dringende zaken met aangehoudenen gaan door” Bart Boterman

14 maart 2020

14u25 57 Brugge De West-Vlaamse rechtbanken sluiten tot en met vrijdag 3 april als maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat werd recent beslist na overleg tussen de rechtbanken van Brugge, Kortrijk, Veurne en Ieper en het parket van West-Vlaanderen. De raadkamer en dringende zaken met aangehoudenen gaan wel door.

De strafzittingen op de correctionele- en politierechtbanken worden geschrapt, net zoals de zittingen van het vredegerecht en burgerlijke rechtbank. “De personen die werden gedagvaard moeten niet naar de rechtbank komen. Zij zullen een nieuwe oproeping krijgen. De griffies waarborgen intussen wel de continuïteit van de dienstverlening maar werken met gesloten deuren. De griffies blijven telefonisch bereikbaar", zegt Stefanie Van Maldeghem, kabinetsgriffier van de voorzitter van vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen. De rechtbank gaat als het ware over in ‘vakantiemodus’.

“Dat betekent dat de dringende strafzaken met aangehoudenen wel doorgaan en ook de raadkamer. Die mensen moet immers hun lot kennen. Als die dringende processen worden uitgesteld, komt justitie in de problemen met de termijnen”, voegt Filiep Jodts toe, procureur des Konings van het parket van West-Vlaanderen.