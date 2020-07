West-Vlaamse postbode ontslagen nadat hij klanten belachelijk maakt met filmpjes: “Op naam van Pamela Anderson, dat bent u toch?” Bart Huysentruyt

14u21 0 Brugge Een jonge West-Vlaamse postbode is ontslagen, nadat hij filmpjes maakte waarin hij verschillende klanten belachelijk maakte. Hij haalde zijn geintjes uit met twee oudere dames die hij voor schut zette. “Wij zien de humor niet in", reageren ze bij Bpost.

Het gaat om twee filmpjes die de postbode aanvankelijk in een besloten groep deelde. Op het eerste filmpje spreekt hij een vrouw op straat aan. Hij vraagt haar om mee te komen naar zijn postwagen. “Ik heb hier een pakje voor u. Op naam van Pamela Anderson. Dat bent u toch, hé?” Op het tweede filmpje zie je hoe hij een pakje aan de deur brengt bij een oudere vrouw. “Goedemiddag, dit pakketje hier is voor u, hé? Die dildo extra groot. Mat zwart.” De vrouw is verbouwereerd en kan enkel bevestigend antwoorden.

De filmpjes werden gedeeld met vrienden, maar gingen uiteindelijk toch viraal. En ze bereikten ook zijn werkgever Bpost, die de man heeft ontslagen. “Toen we hem de filmpjes voorlegden, heeft de man onmiddellijk toegegeven dat hij de maker is”, zegt Barbara Van Speybroeck aan Het Nieuwsblad. Zij is de woordvoerster van het postbedrijf. “Hij zag het als pure humor, maar wij zien de humor van zijn video’s helemaal niet in. Deze filmpjes druisen volledig in tegen de waarden van ons bedrijf.”

De man zelf zegt dat hij beseft dat hij over de schreef is gegaan en excuseert zich voor zijn gedrag.