West-Vlaamse Milieufederatie boos om uitspraken burgemeester in stadiondossier: “Uitspraken leiden tot intimidaties en bedreigingen” Bart Boterman

26 september 2019

17u25 5 Brugge De West-Vlaamse Milieufederatie schaart zich pal achter Groen vzw als het gaat om het Brugse stadiondossier, dat inmiddels al 13 jaar aansleept. “Brugs burgemeester Dirk De fauw wijst naar Groen vzw als enige oorzaak van de malaise in het stadiondossier. Manifest onwaar. De onterechte beschuldigingen leiden tot een golf van intimidaties en bedreigingen aan het adres van de leden van Groen vzw”, laat de West-Vlaamse Milieufederatie weten.

“Ik heb met alle betrokken partijen samengezeten en het is enkel de vzw Groen die op papier zet dat ze niet zullen stoppen met procederen. Natuurlijk is het frustrerend dat dit dossier blijft aanslepen. Niemand kan zeggen wanneer er een beslissing wordt genomen”, had De fauw geopperd in de pers, dinsdag. Het gevolg: Taskforce 5 na 12, een groep Club Brugge-supporters, lanceerde een oproep om de natuur- en poëziewandeling op 6 oktober, georganiseerd door vzw Groen, te boycotten. “Wij geen stadion, jullie geen wandeling", klonk het.

En dat zit de West-Vlaamse Milieufederatie diep. “We betreuren dat de burgemeester zich mengt in het verloop van de procedure voor de Raad van State en de sereniteit, nodig om dergelijke procedures af te handelen, in gedrang brengt. We benadrukken dat ook de West-Vlaamse Milieufederatie bezwaar indiende, op basis van duidelijke ruimtelijke en juridische argumenten. Dat enkel Groen vzw dwars ligt, is manifest onwaar”, aldus de koepelorganisatie van de West-Vlaamse milieu- en natuurorganisaties.

Intimidatie en bedreigingen

“Inhoudelijk scharen wij ons achter de bedenkingen die Groen vzw heeft bij het stadiondossier, dat veel meer omvat dan enkel het stadion alleen. Van industriegrond in Zedelgem, tot het inlijven van de ruimte van de Blauwe toren. In totaal zou 214 hectare open ruimte worden bestemd”, gaat de West-Vlaamse Milieufederatie verder. “Bovendien krijgen we steeds meer meldingen van intimidaties en bedreigingen aan het adres van mensen die opkomen voor open ruimte, natuur en milieu en dit uit verschillende delen van West-Vlaanderen. Op vandaag is daarop echter nog geen enkel signaal vanuit de lokale politiek gekomen. Een rechtsstaat wordt gedragen door politiek en dialoog, ook met het middenveld. Niet door intimidatie en bedreigingen.”