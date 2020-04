West-Vlaams voor beginners nu ook op mondmaskers: “We kunnen er maar beter iets leuks van maken” Bart Huysentruyt

30 april 2020

16u42 45 Brugge Wie eens origineel wil zijn met een mondmasker, kan sinds donderdag één van de drie modellen kopen van West Flemish for Behinners. Het concept, bedacht door Bruggeling Tom Lezaire, was eerder al populair met T-shirts.

Onder het motto ‘West Flemish for behinners’ leren de T-shirtopschriften sinds 2013 West-Vlaamse dialectwoorden aan met het gebruik van Engelstalige woorden. Zo klinkt het Engels woord noise (lawaai of ruis) exact hetzelfde als het West-Vlaams voor nooit en tit (borst) als tijd. Onder meer dankzij de Eén-reeks Eigen Kweek werden de T-shirts een rage in (West-)Vlaanderen. Ze gingen vlot over de toonbank.

“Technische werkloosheid maakt creatief", zegt bedenker en drummer Tom Lezaire. “Nu onze jobs in de muzieksector stil liggen, hebben we eindelijk weer de tijd gevonden om West Flemish for Behinners een nieuwe adem in te blazen. Aangezien we weldra allemaal verplicht worden om een mondmasker te dragen, kunnen we er maar beter iets leuks van maken.”

Lezaire ontwierp drie maskers, die sinds donderdag 12 uur online beschikbaar zijn. De opschriften zijn ‘Dust means Thirsty’, ‘Awesome means Breath’ en ‘Honey means Don’t Go’. “Naast de mondmaskers bieden we ook enkele nieuwe T-shirts aan.” Ook eentje aanschaffen kan je doen via deze link.