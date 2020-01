West-Vlaams gouverneur roept inwoners op zich in 2020 te registreren op BE-Alert Mathias Mariën

02 januari 2020

12u38 4 Brugge Gouverneur Carl Decaluwé roept de West-Vlamingen op om zich in 2020 te registreren op BE-Alert.

Op dit moment zijn er een kleine 70.000 West-Vlaamse bewoners ingeschreven op BE-Alert, met ongeveer een 90.000-tal adressen. “Dit kan beter. Ik roep de mensen op hun omgeving te motiveren zich in te schrijven”, zegt de gouverneur. Sinds een drietal jaar heeft de gouverneur ik de mogelijkheid om BE-Alert in te zetten als er zich een noodsituatie voordoet in buurt van het adres/de adressen die de mensen doorgaven bij hun inschrijving op BE-Alert. “In eerste instantie zullen echter de burgemeesters BE-Alert inzetten. Dit hangt vast aan de manier waarop de noodplanning in België georganiseerd is. Bij de meeste noodsituaties is eerst de burgemeester aan zet. Pas wanneer hij of zij aangeeft dat zijn/haar middelen te beperkt zijn, zal er in overleg met mij provinciaal opgeschaald worden. Op dat moment ligt de bevoegdheid voor de (crisis-)communicatie in mijn handen”, aldus de gouverneur.

