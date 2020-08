West-Vlaams gouverneur Decaluwé aan vooravond van drukste weekend voor kust: “Kom niet massaal met de trein naar zee” Bart Huysentruyt

16u26 0 Brugge Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, heeft een duidelijke boodschap voor wie dit weekend naar de kust komt. Hij raadt aan om niet massaal met de trein te komen en roept iedereen op om respect te hebben voor politie en strandredders.

“We staan aan de vooravond van het drukste weekend voor de kust. Zo'n 200.000 bezoekers op één dag is dan geen uitzondering”, opende Decaluwé donderdagnamiddag zijn betoog. “We verwachten ons dus echt aan drukte. De vermindering van het aantal treinen van 66 naar 47 op de drukste momenten is geregeld. Kom dus niet massaal naar de kust met de trein. De kans is groot dat je twee uur moet wachten op een volgende trein, waar plaats op is. Iedereen is welkom, met een aantal voorwaarden. De coronaregels moeten daarbij de handleiding zijn. Informeer u zeer goed. Bekijk de websites. Raadpleeg ook de druktebarometer. Als uw favoriet strand geel kleurt, kies dan voor een andere plek.”

Kort op de bal

Decaluwé roept ook op tot respect voor strandredders, stewards en politiemensen. “Wij hebben één van de veiligste kusten van de wereld. Laat de politie haar werk doen. Die mensen gaan vriendelijk zijn. Verwijten aan hun adres kunnen écht niet meer. We gaan aan profielgerichte controles doen en kort op de bal spelen. Als we voelen dat er ergens bendevorming is of bubbels niet worden gerespecteerd, dan zal er streng en kordaat worden opgetreden.” Er geldt bovendien een verbod op sterke dranken op het vrije strand.

Steven Van Gucht

West-Vlaanderen kampt met een stijgend coronacijfer. Het is één van de provincies die door virologen in de gaten wordt gehouden. “Ons reproductiecijfer hoort weer bij de hoogste van het land”, zegt Decaluwé. “We moeten toch oppassen. Ik heb contact gehad met viroloog Steven Van Gucht. Hij heeft me enigszins gerustgesteld. Het vermoeden is sterk dat dat vooral met het bedrijf Westvlees in Staden te maken heeft. Voor de rest valt het voorlopig allemaal wel mee.”