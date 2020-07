West-Vlaams gouverneur Anne Martens: “Onze situatie verbetert licht, dus geen extra maatregelen” Bart Huysentruyt

18u22 0 Brugge Er komen geen extra beperkingen om de coronacrisis in te dijken in West-Vlaanderen. De provincie volgt de maatregelen die maandag opgelegd zijn door de Nationale Veiligheidsraad.

West-Vlaanderen was lange tijd, na Antwerpen, de zwaarst getroffen provincie. Vooral een aantal zuidelijke gemeenten rond Kortrijk en Roeselare vertoonde hogere cijfers. “Maar de situatie is wat aan het keren”, stelt waarnemend provinciegouverneur Anne Martens vast. “Kortrijk stond lange tijd op ‘alert 3', maar dat is bijgesteld naar ‘alert 2'. In die categorie zit ook Roeselare. Alle andere gemeenten scoren niet hoger dan ‘1'. Dat is voorlopig goed nieuws.”

Strandweer

Dat het de komende dagen echt strandweer wordt, zal wellicht een toestroom richting de kust met zich meebrengen. “Maar de kustburgemeesters hebben al maatregelen genomen”, zegt Martens. “Op elke zeedijk geldt de mondmaskerplicht, in enkele gemeenten zelfs over het hele grondgebied.”