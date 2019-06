Werkstraf na hallucinante vechtpartij in Astridpark Bart Boterman

17 juni 2019

12u09 14 Brugge Een Bruggeling (25) is tot 200 uur werkstraf veroordeeld voor een hallucinante vechtpartij in het Astridpark in Brugge, in augustus 2017. Het slachtoffer raakte bewusteloos, liep een gebroken kaakbeen op en lag weken in het ziekenhuis. De veroordeelde Michel V. stond samen met een vriend terecht, maar die werd vrijgesproken op basis van twijfel.

Michiel V. liep al zes correctionele veroordelingen op, namelijk voor slagen en verwondingen, verboden wapendracht en diefstal. Voor die feiten kreeg hij al werkstraffen, geldboetes en voorwaardelijke celstraffen. Zijn vriend Zeno B. is eveneens geen onbekende voor het gerecht met enkele veroordelingen. Ze werden beiden vervolgd voor de aanval op het enkele jaren jongere slachtoffer Moulhem L. in het Astridpark. Beide heren stonden toen onder voorwaarden. Volgens het openbaar ministerie waren ze allebei betrokken bij de slagen.

Aan de vechtpartij van juli 2017 ging een historie vooraf. Het slachtoffer was het voormalig liefje van de vriendin van een van de beklaagden. De jongeman kreeg zware stampen op het hoofd te verwerken, raakte bewusteloos, had een gebroken kaakbeen, lag weken in het ziekenhuis en was zes weken arbeidsonbekwaam. Volgens de beklaagden lokte het slachtoffer de slagen uit. Zeno B. ging voor de vrijspraak omdat hij naar eigen zeggen zelf geen slagen uitdeelde, als was hij wel aanwezig bij de feiten. Michiel V. gaf zijn aandeel wel toe en vroeg om een werkstraf.

Het openbaar ministerie had 15 maanden cel voor Michel V. geëist en 1 jaar voor Zeno B. Toch werd Zeno B. maandagmorgen vrijgesproken op basis van twijfel. Michel V. kreeg een gunst en komt weg met 200 uur werkstraf en 800 euro boete . Het slachtoffer krijgt een provisionele schadevergoeding van 500 euro toegewezen en heeft recht op een deskundige om verdere schade te begroten.