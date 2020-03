Werknemers Brugs IT-bedrijf werken minstens tot maandag van thuis na positieve coronatest, ook twee medewerkers AZ Zeno in quarantaine Mathias Mariën

05 maart 2020

20u50 7 Brugge Een tiental werknemers van een Brugs IT-bedrijf moeten tot maandag van thuis werken, nadat één van de collega’s positief testte op het coronavirus. Ook zijn vader en moeder zijn bij de besmette patiënten. Het gezin zit voorlopig in quarantaine in Knokke-Heist.

Het was de vader van het gezin die zich begin deze week vrijwillig liet testen toen hij symptomen vertoonde die konden wijzen op het coronavirus. Uiteindelijk bleek die test positief, waarna ook zijn directe familieleden een test ondergingen. Ook de moeder en zoon van het gezin uit Knokke-Heist bleken besmet te zijn. Omdat de zoon nog twee dagen was gaan werken - met een verkoudheid, zo leek het - bij een Brugs IT-bedrijf, liepen ook zijn collega’s mogelijk het virus op. Daarop werd beslist om een 10-tal werknemers minstens tot maandag van thuis uit te laten werken. Op die manier wordt het risico op eventuele verdere verspreiding verminderd. Iedereen die in aanraking kwam met het gezin, kreeg thuis ook een brief met instructies toegestuurd. Als ze effectief ziekteverschijnselen ondergaan, worden ook zij getest.

Ondertussen is ook duidelijk geworden dat twee medewerkers van het AZ Zeno in Knokke-Heist positief testten op het coronavirus. Of één van hen of beide bij het gezin behoren dat samen in quarantaine zit, is vooralsnog onduidelijk. Algemeen directeur van het AZ Zeno Frank Lescrauwaet gaat niet in op afzonderlijke gevallen en wil het nieuws ook niet bevestigen. “Het enige dat ik wél kan bevestigen, is dat alle besmette patiënten thuis in quarantaine zitten en niet in het ziekenhuis verblijven. Wie dat zijn, behoort tot het medisch geheim”, zegt de directeur aan onze redactie. Volgens ‘Het Nieuwsblad’ liepen de twee medewerkers het virus niet op in het ziekenhuis en kwamen ze niet in contact met patiënten.