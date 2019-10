Werken op Expresweg veroorzaken uur file op E403: politie waarschuwt voor moeilijke avondspits Siebe De Voogt

11 oktober 2019

08u56 44 Brugge Op de N31 Expresweg in Sint-Andries zijn vrijdagmorgen om 4 uur onderhoudswerken van start gegaan. Op de E403 was het richting kust een uur aanschuiven vanaf Torhout. Ook voor de avondspits verwacht de politie problemen.

De werken werden eerder al twee keer uitgesteld door de slechte weersomstandigheden, maar gingen vrijdagmorgen dan toch van start. Tussen de Gistelse Steenweg en Torhoutse Steenweg in Sint-Andries wordt de toplaag van het asfalt vernieuwd. De werken veroorzaakten een bijzonder zware ochtendspits. Bestuurders die de E403 richting Brugge moeten nemen, moesten rekening houden met wachttijden die opliepen tot een uur. Het was aanschuiven vanaf Torhout. Pas zaterdagmorgen rond 6 uur zijn de werken afgerond, waardoor ook voor de avondspits problemen worden verwacht. “Hou straks rekening met een moeilijke uitstroom uit Brugge”, waarschuwt de Brugse politie. “Vertrek liever wat vroeger of later.”