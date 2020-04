Werken in Katelijnestraat worden hervat: “Vertraging beperkt tot twintig dagen” Bart Huysentruyt

20 april 2020

13u17 3 Brugge De werkzaamheden in de Katelijnestraat worden vanaf donderdag 23 april hervat. De geschatte vertraging is twintig dagen.

Komende donderdag start één ploeg alvast met de heropstart. Vanaf maandag 27 april gaan twee ploegen aan de slag. “Dat is positief nieuws”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes van Volcem (Open Vld). “Hiermee houden we ook de meerkost binnen de perken.” De heropstart gebeurt met het in acht nemen van de socialdistancing-maatregelen zodat de situatie voor de werknemers veilig is.

Op 16 maart meldde de aannemer van de werf in de Katelijnestraat dat hij de werkzaamheden stop wenste te zetten. “Het waren moeilijke onderhandelingen om de aannemer weer aan het werk te krijgen”, zegt Van Volcem, die onder druk werd gezet door een aantal raadsleden die vonden dat het werk nu wel hervat kon worden. “Een snelle voortzetting van de werkzaamheden, met respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen, is zowel in het belang van de handelaars als van de omwonenden. We hopen dat we het kruispunt binnen een drietal weken opnieuw kunnen openstellen.”

De meerkost bedraagt 20.000 euro. Het geld is nodig om het vervoer van de arbeiders van en naar de werf op een veilige manier te laten gebeuren. Er moeten ook ruimtes gehuurd worden die groot genoeg zijn zodat werknemers met voldoende afstand hun rustpauzes kunnen nemen. “Als de werkzaamheden donderdag niet zouden heropgestart worden, dan zou dit uiteindelijk een veel hogere meerkost met zich meebrengen”, geeft burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nog mee. “Momenteel bekijken we intern om de archeologische werkzaamheden in de volgende fases nu al te laten uitvoeren. Op die manier kunnen we ook nog wat tijdswinst boeken.”