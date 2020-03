Werken in Katelijnestraat vanaf morgen stilgelegd door corona: “Onze arbeiders worden thuis gezet” Bart Huysentruyt

16 maart 2020

18u29 1 Brugge Aannemersfirma Willemen Groep legt de ingrijpende wegenwerken aan de Katelijnestraat in Brugge stil. De angst voor verdere verspreiding van het coronavirus ligt aan de basis van de beslissing.

“Het is onze morele en maatschappelijke plicht om bijkomende maatregelen te treffen”, klinkt het in een mededeling van projectleider Jens Mestdagh. “Alle werven van de firma worden vanaf dinsdagavond stilgelegd. We willen de infectie zoveel mogelijk vertragen. Onze arbeiders worden thuis gezet en de bedienden werken maximaal van thuis uit.” Dinsdag zullen de arbeiders de werf nog beveiligen en opruimen. De maatregel duurt voorlopig tot en met vrijdag, maar kan verlengd worden. Werfvergaderingen met de buurt gaan voorlopig ook niet meer door.