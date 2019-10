Werken in Katelijnestraat lopen meteen vertraging op door slechte weer Mathias Mariën

01 oktober 2019

18u23 1 Brugge De werken in de Katelijnestraat zijn nog maar pas gestart en lopen al meteen vertraging op. Dit tot maandag 11 oktober. De vertragingen zijn volgens het stadsbestuur te wijten aan de slechte weersomstandigheden.

Energiedistributienetbeheerder Fluvius voert momenteel werken uit aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat, tussen de Oude Gentweg en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. Die werken zouden beëindigd worden op vrijdag 27 september maar die termijn is niet gehaald. In de zone wordt nog tot maandag 11 oktober verder gewerkt. Behalve het slechte weer is er ook vertraging door het aanbrengen van niet voorziene bijkomende leidingen.