Werken aan verouderde speelplein Astridpark starten volgende week Bart Huysentruyt

26 augustus 2019

16u48 0 Brugge De werken voor de heraanleg van het speelplein in het Koningin Astridpark in hartje Brugge starten maandag 2 september. Het is één van de grootste speelpleinen van de stad.

Aansluitend zullen ook de trottoirs tegenaan het park in de Minderbroedersstraat en de Schaarstraat worden heringericht. “De nieuwe speelruimte brengt meer structuur in de ruimte", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zo zijn er twee zandzones met speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. De speeltoestellen hebben een natuurlijke uitstraling die goed past in de groene omgeving. Het grote torentoestel en het theaterplatform vormen een echte eyecatcher. Voor de ouders voorzien we een terras met drie picknicktafels.”

Aan de kant van de Schaarstraat wordt het trottoir smaller gemaakt, zodat er een mooie afsluiting kan geplaatst worden en de wortels van de bestaande bomen zoveel mogelijk gespaard worden. Ter hoogte van de monumentale plataan wordt het voetpad onderbroken om de plataan de nodige wortelruimte te geven. “Zowel de plataan als alle bestaande bomen ter hoogte van het speelplein zijn zéér waardevol gezien hun leeftijd en historisch karakter”, vult schepen Mathijs Goderis (sp.a) aan. “In de Minderbroedersstraat wordt het bestaande voetpad vervangen door een breder voetpad zodat ook rolstoelgebruikers toegang hebben en er komen fietsenstallingen te staan.” De werkzaamheden zullen vermoedelijk tot in het voorjaar van 2020 duren.