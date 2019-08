Werken aan Steenkaai bijna voorbij Bart Huysentruyt

29 augustus 2019

08u14 0 Brugge De werken aan de Steenkaai in Brugge zijn bijna achter de rug. Op vrijdag 30 augustus start de laatste fase.

Dan zal de Steenkaai ter hoogte van de Scheepsdalebrug afgesloten worden voor alle verkeer. Het verkeer komende van de R30 kan wel via de parallelle weg naast de Steenkaai voorbij de werken rijden en via de Kanunnik Duclosstraat naar de Steenkaai rijden. Het plaatselijk verkeer in de richting naar de R30 kan rijden tot aan de Kannunik Duclosstraat. Na twee weken zal je terug tot aan de R30 kunnen rijden. De werken gebeuren in opdracht van Elia. Na deze fase wordt de Steenkaai in zijn oorspronkelijke staat hersteld.