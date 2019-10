Werken aan gloednieuw Cathemgoed gaan van start Bart Huysentruyt

17 oktober 2019

19u56 0 Brugge De inrichtingswerken aan het Cathemgoed, een nieuw stukje natuur tussen de snelweg A11 en het dorp Dudzele starten deze week.

Het Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. In het kader van de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanleg van de A11, is beslist om dit gebied in te richten als groene buffer die Dudzele visueel zal afschermen van de A11. “Deze week starten de werkzaamheden”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Deze nieuwe groenzone zal uit 3 delen bestaan: een park, een boomgaard en een bos. We starten met het gedeelte Cathemgoedbos ten oosten van de Zwaanhofstraat. De aannemer start donderdag met de grondwerken en de uitkoffering van de padeninfrastructuur. Om het waterbergend vermogen van de site te optimaliseren is er voorzien om grachten in te richten en te herstellen.”

Later volgt een tweede fase ten westen van de Zwaanhofstraat. Hierbij gaat het om de aanleg van een nieuwe fiets- en wandelverbinding, de aanleg van een mote (cirkelvormige verhoging in het landschap, red.), vijver en park. In de loop van 2020 moet het nieuwe gebied klaar zijn.