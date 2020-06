Werken aan Conservatorium binnen halfjaar klaar: “Nieuwe polyvalente zaal en opdeelbare muziekklas” Bart Huysentruyt

10 juni 2020

14u50 0 Brugge In het Conservatorium van Brugge, langs de Sint-Jakobsstraat, zijn deze week grootschalige renovatiewerken begonnen. Het kostenplaatje is met 4,1 miljoen euro niet min, maar de investering is dan ook nodig. “Het gebouw vertoont verschillende gebreken.”

Op maandag 8 juni startten de renovatiewerkzaamheden aan het Conservatorium. Het gebouw is één van de vele bijzondere locaties in de stad. In 1742 verrees hier een stijlvol stadspaleis. Het woonhuis is gebouwd volgens het Franse principe ‘entre cour et jardin’. Sinds 1974 is het Conservatorium van Brugge beschermd als monument.

Nieuwe polyvalente zaal

Brugge wil het gebruik door studenten, leerkrachten, directie en bezoekers van dit gebouw verbeteren en tegelijkertijd ook een aantal aanpassingswerkzaamheden doorvoeren. “De grondige renovatie bestaat uit functionele aanpassingswerkzaamheden, met aandacht voor brandveiligheid en het verbeteren van de akoestiek in alle klaslokalen”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Er worden ook een nieuwe polyvalente zaal en een opdeelbare muziekklas voorzien. Deze ingrepen zijn eveneens een ideaal moment om energiebesparende maatregelen te nemen en de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren. Er wordt geïsoleerd waar mogelijk, ledverlichting voorzien en de ramen worden vervangen.”

Ambassadeurs

De bestaande verwarmingsinstallatie die dateert van 1998 wordt volledig vervangen en gekoppeld aan een systeem van vloerverwarming op het gelijkvloers. Bijkomend wordt zonne-energie ingezet door - op de dakdelen die niet vanop straat zichtbaar zijn - fotovoltaïsche panelen te plaatsen. Ten slotte wordt regenwaterrecuperatie toegepast voor alle toiletten. “Het Conservatorium is bekend tot ver buiten Brugge voor haar voortreffelijke opleidingen en voor het voortbrengen van fenomenale artiesten die als ambassadeurs voor de stad de wereld veroveren met woord, dans en muziek”, zegt schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld). “Nu willen we ook het gebouw weer up-to-date maken. Deze fantastische school geniet dan ook de volle aandacht van het stadsbestuur dat wil investeren in haar ambassadeurs.” De werken zullen lopen tot eind 2021.