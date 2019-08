Werk van Brugse kunstenaars in The Box Bart Huysentruyt

03 augustus 2019

19u25 0 Brugge Op 6, 7 en 8 september kun je in The Box in de Academiestraat naar de tentoonstelling ‘Bruges Contemporary’, georganiseerd door Maison Tycho.

De gedreven startende ondernemer hierachter is Tycho Poupeye, die voor de gelegenheid ook een kalender liet uitbrengen met enkele van de getoonde werken, allen van Brugse kunstenaars. Dit collectors item is te koop in de Brugse boekhandels. “Ik ondersteun starters in de moeilijke wereld van de kunst zeer graag”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Voor hen is het stedelijk initiatief The Box op het lijf geschreven.”