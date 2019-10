Exclusief voor abonnees Wereldwijde zoektocht loont: ‘perfecte’ donor gevonden voor Cercle-doelman Miguel Van Damme (26) Mathias Mariën

09 oktober 2019

16u10 4 Brugge Goed nieuws voor Miguel Van Damme (26): de keeper van Cercle Brugge heeft een geschikte donor gevonden voor een beenmergtransplantatie. Begin juni stelden de dokters voor de tweede keer leukemie vast. Na een wereldwijde zoektocht is er nu licht aan het einde van de tunnel. “De maand na de transplantatie is cruciaal. Al is er goede hoop. De ambitie is om zeker terug te keren als voetballer”, zegt Miguel.

Leukemie. Kanker in het bloed, voor de tweede keer. Dat verschrikkelijke verdict kreeg Miguel Van Damme (26) vier maanden geleden te horen. In 2016 kreeg hij al eens precies hetzelfde nieuws. Maar Van Damme vocht én won de strijd. Negen maanden na de diagnose leek hij leukemievrij. Alleen keerde de ziekte terug en moest de doelman van Cercle Brugge opnieuw het gevecht aangaan. “We moeten nu volop donoren zoeken, wereldwijd”, vertelde Miguel midden juni in deze krant. “Iedereen kan zich daarvoor opgeven bij het Rode Kruis. Het zou mij en veel andere mensen kunnen helpen. Ik zal er altijd voor blijven vechten. Het wordt een lange, helse strijd. Mij hebben ze verteld dat die zeker zes maanden zal duren, wellicht wordt het langer. Maar opgeven zal ik nooit.”

