Wereldbefaamde bartender opent vaste stek in Brugse uitgaansbuurt: “Cocktails, uiteraard! Maar ook eten vanaf najaar” Mathias Mariën

06 januari 2020

18u28 1 Brugge De Brugse Kuipersstraat krijgt er vanaf maart een publiekstrekker bij. De befaamde bartender Ran Van Ongevalle en echtgenote Janah Van Cleven bouwen een oude frituur om tot een hippe cocktailbar. Hun bijzonder succesvolle pop-up Palo Cortado krijgt zo een definitief vervolg. “De nieuwe naam houden we nog even geheim. Wat we wél al kunnen zeggen, is dat ‘lekker’ centraal zal staan. Bedoeling is dat we vanaf het najaar ook eten serveren”, zegt Ran enthousiast.

Met een knaller van een afscheidsfeest, zo sloten Ran en Janah afgelopen weekend hun tijdelijke cocktailbar in het Hof De Plezance - het pand achteraan De Republiek. Dat de bar een succes zou worden, stond op voorhand in de sterren geschreven. Van Ongevalle is een wereldwijd befaamde bartender die verscheidene prijzen in de wacht sleepte. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Palo Cortado alleen tijdens de zomer zou openen, maar door het gigantische succes besloot het koppel open te blijven tot 5 januari. “Het is een fantastische periode geweest”, zegt Ran, die momenteel volop bezig is met de afbraak van de bar. “Onze bedoeling was om het vertrouwen van de Bruggeling te winnen. Na een half jaar kunnen we met zekerheid zeggen: het is ons gelukt.”

Géén kopie

Behalve dat vertrouwen bouwden Ran en Janah vooral een vast cliënteel uit. Voor hen heeft het Brugse koppel nu fantastisch nieuws. In maart openen ze in de Kuipersstraat een permanente stek. De leegstaande frituur Everest ondergaat een metamorfose en moet een gezellige cocktailbar worden. Een kopie van Palo Cortado streven Ran en Janah niet na. “Heel veel details kunnen we nog niet kwijt, maar wat we wél al kunnen zeggen is dat ‘lekker’ centraal zal staan”, vertelt Ran.

Binnenkort verwachten we ook ons eerste kindje. Het is meteen de reden waarom het eten pas in het najaar op de kaart zal komen. Tegen die tijd zal Janah terug zijn van haar zwangerschapsverlof Ran Van Ongevalle

“De voorbije maanden hebben we ondervonden dat mensen van verrassingen houden. Steeds meer kregen we ‘doe maar iets’ te horen. Op basis van één of meerdere ingrediënten die de klant lekker vond, ging ik dan aan de slag. Een recept dat ook in The Pharmacy (bekende cocktailbar van de familie in Knokke, red.) al succesvol was. Maar ook voor mezelf was dat steeds een leuke uitdaging. In onze nieuwe bar willen we dat verhaal verder zetten. Al zal er uiteraard ook een vaste kaart voorhanden zijn.” Het interieur zal vooral gezelligheid uitstralen.

Plaats voor 25 mensen

Ook nu zullen cocktails centraal staan in de zaak, waar plaats zal zijn voor 25 mensen. Maar in het najaar is het de bedoeling dat er ook een ruim aanbod eten wordt geserveerd. Dat zal dan meer het terrein van Janah worden. Eerst wacht het koppel nog een andere uitdaging: binnenkort verwachten ze hun eerste kindje. “Het is ook meteen de reden waarom het eten pas in het najaar op de kaart komt. Tegen die tijd zal Janah terug zijn van haar zwangerschapsverlof. We kijken alvast met heel veel vertrouwen de toekomst tegemoet”, zegt Van Ongevalle.