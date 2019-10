Welkom in de Krikrak-speelstraat in hartje Brugge: van toffe films tot deugddoende massage Bart Huysentruyt

10 oktober 2019

16u32 0 Brugge De Brugse cultuurhuizen hebben een opmerkelijk initiatief klaar: speciaal voor de vijfde editie van het festival Krikrak zijn er vijf speelplekken gemaakt in de stad.

Krikrak gaat de vijfde editie in en is een festival voor kinderen tot 12 jaar en de volwassenen die hen mee op pad nemen. Op het programma staan theatervoorstellingen, aanstekelijke concerten, spannende films, verrassende zoektochten en heel wat activiteiten. Voor deze editie is er een Krikrak-speelstraat gemaakt: een parcours in en tussen de Koninklijke Stadsschouwburg, Hoofdbibliotheek Biekorf, Theaterzaal Biekorf en Cinema Lumière, tussen de Vlamingstraat 29 en de Sint-Jakobsstraat 36. Da’s de eerste speelplek.

Musea

Een tweede speelplek is die van Musea Brugge met het Groeningemuseum, Gruuthusemuseum, Sint-Janshospitaal en Volkskundemuseum. Daar leer je aan de hand van speelse zoektochten de Brugse musea op een andere manier kennen. De derde speelplek is het Concertgebouw: daar beleef je heerlijke momenten rond dans en muziek. Er zijn niet alleen leuke voorstellingen, je kan er ook zelf aan de slag in het atelier. Vierde speelplek is bij KAAP met De Groenplaats en De Werf. Daar zijn de allerkleinsten welkom voor een van hun eerste theaterervaringen terwijl de iets oudere kinderen en hun ouders elkaar een rustgevende massage kunnen geven.

De vijfde en laatste plaats is de Dampoort met Raakvlak, House of Time en MOOOV. Daar kan je op zoektocht met de archeologen van Raakvlak. In de oude watertank kan je kortfilms van MOOOV bekijken. Op het terrein van House of Time kan je hout en metaal bewerken, broodjes bakken of een drankje bestellen aan de bar.