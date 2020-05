Welkom aan boord! Brugse school verwelkomt leerlingen op eerste dag als luchthavenpersoneel, mét veiligheidsinstructies en boarding pass Mathias Mariën

15 mei 2020

12u41 56 Brugge Verkleed als piloot, zo verwelkomde schooldirecteur Anthony Strubbe vrijdagochtend de zesdejaars in Jan Fevijn in Assebroek. De leerlingen kregen thuis een boarding pass toegestuurd en moesten in groepjes inchecken op de vlucht richting hun klaslokaal. “Door een soort luchthavengevoel te creëren, hopen we onze leerlingen op hun gemak te stellen zodat ze met een goed gevoel de echte lessen kunnen aanvatten”, zegt de directeur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Aan de juiste kant lopen alstublieft. Afstand houden. En niet vergeten de handen te wassen.” Het was vrijdagochtend met voorsprong het meest gehoorde zinnetje onder de directie en leerkrachten van Jan Fevijn. De voorbije weken werd met man en macht gewerkt om het schoolgebouw ‘coronaproof’ te maken. Pijlen op de grond om de looprichtingen aan te geven, verplichte toiletbezoeken om de handen te wassen, afgesloten klaslokalen, werken met gescheiden groepjes leerlingen ... Het was zoals in alle Vlaamse scholen alle hens aan dek. “Op deze eerste dag zullen we bekijken waar er verbeteringen mogelijk zijn. Het is in de eerste plaats de bedoeling dat we onze leerlingen op hun gemak stellen. Les geven zal zeker nog niet gebeuren”, zegt schooldirecteur Anthony Strubbe.

Luchthaven

Om dat goed gevoel te creëren, werd Jan Fevijn voor één dag omgetoverd tot een luchthaven. De laatstejaars kregen een boarding pass toegestuurd in hun mailbox, samen met een filmpje waarin alle veiligheidsvoorschriften werden getoond. Eenmaal aangekomen aan de schoolpoort, verwelkomde de directeur himself de leerlingen ... verkleed als piloot. De eerste groep van 12 leerlingen zag er meteen de humor van in. Een medewerker werd voor één dag steward en gaf de tieners - geheel zoals op een vliegtuig - nogmaals duidelijke instructies mee. “Leerlingen die met vragen zitten, kunnen die ook al meteen stellen”, zegt de directeur. “Voor degene die nog steeds thuis zitten en vragen hebben, voorzien we permanentie via een videochat. Geloof me: ook voor ons is het enorm aanpassen en zoeken.” Dat blijkt vrijwel meteen als de tweede groep leerlingen druppelsgewijs het schooldomein binnenkomt. Op de grond is een grote rode pijl gekleefd voor fietsers, maar die wordt steevast over het hoofd gezien. “Moeten we aanpassen”, zegt Strubbe luidop.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Klaslokaal

Eenmaal de tieners naar binnen mogen, volgt een verplicht toiletbezoek waarbij de handen moeten gewassen worden. Pas daarna mogen ze vaart zetten richting klaslokaal. “Anderhalve meter afstand houden alstublieft”, roept een leerkracht een groepje meteen toe. Het toont aan hoe het er dezer dagen aan zal toegaan op school. Veiligheid primeert en dat zullen de leerlingen geweten hebben. De gezellige sfeer zoals velen onder ons de schooltijd herinneren, is even verleden tijd. Geen geknuffel aan de schoolpoorten, geen vuistjes of beklijvende basketbalwedstrijdjes op de speelplaats, wel afstand en een mondmasker. “Het is écht raar”, zegt één van de meisjes luidop.

Basisschool andere uren

In de middelbare school van Jan Fevijn verwelkomen ze in normale omstandigheden dagelijks zo'n 280 leerlingen. “Nu beginnen we met 25 leerlingen per halve dag. We merken nu al dat het een hele uitdaging is, laat staan als er op termijn opnieuw meer kinderen toekomen”, zegt Anthony Strubbe. Ondertussen werd wel al beslist dat de middelbare school pas om 9 uur in plaats van 8.25 uur zal starten. Zo komen ze niet in contact met de kinderen van de basisschool. Ook daar zetten ze alle zeilen bij om de veiligheid te garanderen. “We werken met vaste klaslokalen en vaste plaatsen. Zelfs al wordt alles regelmatig ontsmet, het verkleint het risico nog meer”, vertelt juf Krisje mét mondmasker. “Of de kinderen me voldoende verstaan? Ik heb gelukkig een klok van een stem”, lacht de vrouw. Tegen het middaguur landde de eerste vlucht van Jan Fevijn veilig en wel en stonden de volgende passagiers alweer klaar.