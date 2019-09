Weerfotograaf Frank Vergucht publiceert 100ste foto op Eén en krijgt ontvangst op stadhuis Bart Huysentruyt

18 september 2019

13u54 0 Brugge In het stadhuis van Brugge is woensdag Frank Vergucht door burgemeester Dirk De fauw en schepen van Cultuur Nico Blontrock ontvangen.

De beide CD&V-politici nodigden de weerfotograaf uit, omdat hij dinsdag voor de 100ste keer een foto in het weerbericht van Eén publiceerde. “Een beeld zegt meer dan duizend woorden en in het geval van Frank mag je dit wel letterlijk nemen”, roemde De fauw zijn stadsgenoot. “Met zijn weerfoto’s slaagt hij er telkens in om de toestand van onze mooie stad Brugge perfect weer te geven. Weer of geen weer, op elke foto ervaar je de Brugse sfeer.” Ook Blontrock is fan van de weerfotograaf. “We mogen Frank gerust bestempelen als een ambassadeur van Brugge. Zijn werk is immers op primetime telkens voor honderdduizenden mensen zichtbaar. Als je dit zou uitrekenen in reclamebudget, dan is dit voor onze stad onbetaalbare reclame.”