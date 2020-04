Weer twee overlijdens in Westervier: studenten schieten zwaar getroffen rusthuis te hulp Mathias Mariën & Bart Huysentruyt

07 april 2020

11u26 13 Brugge In het zwaar getroffen woonzorgcentrum Westervier in Brugge zijn dinsdagvoormiddag nog twee bewoners overleden. Dat bevestigt de directie. In totaal zijn er de voorbije dagen nu al tien mensen overleden aan het coronavirus. Inmiddels schieten studenten Verpleegkunde van VIVES het woonzorgcentrum te hulp.

“Dit is en blijft heel moeilijk om mee om te gaan", zegt directeur Dirk Snauwaert. Westervier werd de voorbije dagen niet gespaard door Covid-19. In het woonzorgcentrum zitten 120 bewoners en de verwachting van de plaatselijke arts is dat iedereen er ziek zal worden. In de loop van maandag en dinsdagochtend zijn opnieuw twee mensen bezweken. Ondertussen zijn er al tien bewoners overleden aan het virus binnen het centrum. Voor het personeel zijn het moeilijke werkomstandigheden. “Toch blijven zij zich ondanks alles ten volle inzetten voor de bewoners”, zegt directeur Dirk Snauwaert.

Testen

Een klein lichtpuntje voor het woonzorgcentrum is dat de coronatesten eraan komen. Daardoor kan iedereen in het centrum getest worden. Dit is belangrijk, aangezien personeelsleden er momenteel nog aan de slag kunnen zijn, ondanks dat ze het coronavirus misschien wel hebben opgelopen. Nog positief, is dat hogeschool VIVES studenten en docenten Verpleegkunde inschakelt voor hulp bij woonzorgcentra. Dat gebeurt onder meer in Westervier in Brugge. Volgens directeur Verpleegkunde Nancy Boucquez beschikken de studenten en docenten over voldoende kennis en kunde om de handen uit de mouwen te steken. “Ten eerste gaan we actief in op de vraag van woonzorgcentra die een oproep deden voor extra zorgondersteuning”, zegt ze. “Ten tweede zijn er ook heel wat studenten die zich vrijwillig hebben aangemeld om hun stage aan te vatten in een woonzorgcentrum. Dit kunnen we vanuit de zorgopleidingen alleen maar toejuichen. De nood is ook hier, net als in de ziekenhuizen, bijzonder groot. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat er voldoende beschermingsmateriaal aanwezig is voor onze studenten.”

“Hier al stage gelopen”

Student Verpleegkunde Eline Janssens uit Brugge meldde zich vrijwillig aan om stage te lopen bij het zwaar getroffen woonzorgcentrum Westervier in Brugge. “Mijn leerwerkplaats viel weg door het coronavirus. Mijn stage moest dus opnieuw geregeld worden en ik vroeg hierbij expliciet aan VIVES om dit te doen bij Westervier”, zegt de student. “Zowel de bewoners en het personeel liggen mij hier nauw aan het hart. Ik heb hier namelijk al eens stage gelopen.”