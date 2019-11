Wéér prijs op Horeca Awards voor Hotel De Castillion als meest klantvriendelijke privéhotel van België Bart Huysentruyt

26 november 2019

14u46 0 Brugge Net als in 2018 heeft het hotel De Castillion in Brugge de prestigieuze Horeca Award gewonnen voor meest klantvriendelijke privéhotel van België.

Sinds 32 jaar zijn Marc Christiaens en Leentje Stevens, samen met zoon Olivier, dochter Delphine en schoonzoon Joachim de drijvende kracht achter het succes van hotel De Castillion. “Dat wij dan opnieuw deze prijs winnen, komt echt als een verrassing”, zegt Joachim Meersseman. “Dit was nooit gelukt zonder ons fantastisch team. Wij doen elke dag ons uiterste best voor onze gasten. Een betere motivatie bestaat niet.” Er was nog reden om te vieren bij de familie Christiaens, want de bed & breakfast van Leentje Stevens B&B Riche Terre in Sijsele werd derde bij de meest klantvriendelijke b&b’s.

De Horeca Awards Belgium zijn een onderdeel van de Hospitality Awards Belgium. Ze vormen één geheel met de Retail Awards Belgium. Ze worden gezien als de Oscars voor de Belgische horeca.