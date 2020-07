Weer normale openingsuren in De Biekorf, ook pc’s weer toegankelijk Bart Huysentruyt

01 juli 2020

07u56 0 Brugge Op woensdag 1 juli opent Hoofdbibliotheek Biekorf opnieuw om 9.30 uur en kan je er weer beperkt gebruik maken van de catalogus- en internetpc’s.

De hoofdbibliotheek opende tot nu pas om 10.30 uur. Dat was nodig om het bibliotheekpersoneel voor openingstijd de tijd en ruimte te geven om de teruggebrachte materialen uit quarantaine opnieuw in de rekken te kunnen steken zonder daarvoor tussen de bezoekers te moeten laveren. Mensen kregen tot 30 juni om hun materialen (die ze al thuis hadden liggen van voor de sluiting wegens corona, red.) terug te brengen. Ondertussen zijn de meeste materialen teruggebracht en is de noodzaak om een uur later te openen weggevallen.

De hoofdbibliotheek hanteert dus opnieuw haar normale openingstijden. Die houden ook in dat de hoofbib in juli en augustus op zaterdag sluit om 13 uur. Ook de pc’s zijn weer toegankelijk. Ze worden regelmatig ontsmet.