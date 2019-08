Wéér nieuw biertje in Brugge: de Brugse Beer Bart Huysentruyt

22 augustus 2019

Maak kennis met de Brugse Beer, het nieuwste Brugse bier van Stephane Kolijn.

Het bier in drie variëteiten gelanceerd: met alcoholpercentages van 6, 9 en 12 procent. “Stoere, krachtige bieren met veel karakter”, zegt de zaakvoerder. “De naam verwijst naar de bekende Brugse legende, maar de inspiratie haalde ik in Lybeer, de jeugdherberg waarvan ik eigenaar ben en waar een beer al jaar en dag de voordeur siert.” Waarom de jeugdhoteluitbater een bier lanceert? “Mijn grootvader brouwde zelf bier en organiseerde drankbeurzen. Maar in de jeugdherberg houd ik ook al enige tijd bierproeverijen. Dat valt enorm in de smaak. Daarom besloot ik om er een biertje van mezelf aan toe te voegen.” Niet zonder succes overigens, want het nieuwe biertje kaapte al drie derde prijzen weg op de World Beer Awards.

De Brugse Beer was eerder dit jaar al nieuws toen er een geschil liep tussen Kolijn en brouwerij De Halve Maan. Die laatste wilde dat hij het woord ‘Brugse' niet zou gebruiken, omdat de naam doet denken aan Brugse Zot of het witbier Brugse. “Maar niemand heeft het recht op een monopolie op dat woord", zegt Kolijn, die het geschil won. Maar nog zijn de zorgen niet van de baan. De zaakvoerder van het bekende biercafé ‘t Brugs Beertje spande immers een rechtszaak aan tegen Brugse Beer omdat hij de gelijkenis tussen beide namen te groot vindt.

Wie het biertje al wil proeven in een Brugse horecazaak, moet daarvoor nog even wachten tot oktober.