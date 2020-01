Wéér inbraak in Assebroek: daders druipen af zonder buit Mathias Mariën

23 januari 2020

18u52 0 Brugge Bij de Brugse politie is opnieuw een aangifte binnengelopen van een inbraak in Assebroek.

Woensdagmiddag sloegen dieven toe langs de Weidestraat in Assebroek. Volgens de eerste vaststellingen was er geen buit. De inbraakgolf blijft zo wel aanhouden. Sinds de jaarwisseling werd al meer dan 20 keer ingebroken in Sint-Kruis en Assebroek. Woensdag nog maakte de politie bekend dat de bestrijding van woninginbraken ook de komende jaren als prioriteit worden aanzien.