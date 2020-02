Exclusief voor abonnees WEEKENDTIPS. Van de vrienden van Wendy, over een kindervoorstelling tot een grote paddenoverzet Bart Huysentruyt

27 februari 2020

08u48 0

1. De vrienden van Wendy in Oostende

Op 6 februari 2020 vierde Wendy Van Wanten haar zestigste verjaardag en dat is goed voor een feestjaar. Dat doet ze met een geweldig feest in het casino Kursaal in Oostende. De fans mogen zich verwachten aan een drie uur durende show vol met optredens, smeuïge anekdotes en verhalen over haar leven en uiteraard enkele onaangekondigde verrassingen. De vrienden die langskomen zijn niet de minste. Verwacht je aan Steve Tielens, Jo Vally, Jan Wuytens, Luc Steeno en René Froger. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een stevig feestje van te maken. De show vindt op zaterdag 29 februari om 20 uur plaats. Tickets zijn nog te koop, net als formules met culinaire toets. Info: kursaaloostende.be.

