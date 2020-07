Webpionier Duo uit Brugge neemt sectorgenoot Corecrew uit Gent over Bart Huysentruyt

14 juli 2020

10u20 0 Brugge Het Brugse digitale bedrijf Duo vormt voortaan samen met Nascom uit Genk en het Gentse Corecrew een grote, slagkrachtige groep, die ‘make it fly’ werd gedoopt. De drie bedrijven bekleden een unieke positie tussen business en IT, met een sterke nadruk op bedrijfsintegraties.

De groep telt in totaal 55 medewerkers. Het zijn hoogopgeleide analisten, programmeurs, designers en web-architecten. Make it fly wordt geleid door Véronique Dugardyn. Het dagelijks management van de drie entiteiten is in handen van COO’s Mathieu Cardinael (Duo), Yves Vanstraelen (Nascom) en Joachim De Schagt (Corecrew). De groep richt zich vooral tot middelgrote en grote ondernemingen, die volop bezig zijn met de digitale transformatie. “Het samenbrengen van de drie bedrijven zal onze slagkracht verhogen”, denkt Véronique Dugardyn. “Het delen van kennis en combineren van vaardigheden tussen de verschillende teams zal ons in staat stellen om nog meer complexere projecten aan te vatten en nog betere digitale oplossingen uit te dokteren.”

Studio 100 en Floralux

Hoewel de drie bedrijven voortaan onder hetzelfde aandeelhouderschap verdergaan, blijven de merknamen van de drie bedrijven bestaan. Er zal ook over gewaakt worden dat de cultuur en waarden binnen de groep gevrijwaard blijven. Duo werd opgericht in 1996 als web development bureau en is één van de pioniers van het web in België. In 2016 nam de Brugse kmo sectorgenoot Nascom over, dat werd opgericht in 2003. De teams van beide bedrijven werken sindsdien op tal van projecten nauw samen. Nu vervoegt ook het Gentse Corecrew, dat 14 jaar geleden werd opgericht, de groep. Ze werkten onder meer al voor klanten als Barry Callebaut, Floralux, Reynaers Aluminium, Syntra, Vandersanden, Plopsaland, Metagenics, Caobisco, Winsol, Ugent, Stad Gent, Stad Antwerpen, het Zwin Natuur Park, diverse mobiliteitsplatformen alsook voor de immobiliënspecialist Cushman & Wakefield, McDonald’s, Studio 100 en Trappist Westvleteren.