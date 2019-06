We staan overal in Vlaanderen vaker in de file... behalve in Brugge Bart Huysentruyt

06 juni 2019

09u56 1 Brugge Wie in 2018 vanuit Brugge tijdens de spits naar huis reed, stond per rit van een half uur tot acht minuten in de file. Dat zegt de Traffic Index van gps-fabrikant TomTom. Dat is een daling tegenover 2017 en dat is opmerkelijk, want elders in Vlaanderen stijgt de filedruk. “Vooral de E403 is nu nog een aandachtspunt”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Brugge doet het veel beter dan pakweg Brussel, Antwerpen, Namen, Leuven, Gent en Kortrijk. In 2018 stonden bestuurders in Brugge tijdens de ochtendspits per rit van een half uur tot acht minuten in de file. Tijdens de avondspits was dat gemiddeld even lang. De drukste dag in 2018 was 6 mei, de kalmste 11 november. ‘s Morgens loopt het vaker stroef op donderdag, ‘s avonds vermijd je de spits beter op dinsdag. Maar al bij al vallen de resultaten mee, zeker ook omdat ze met één procent dalen tegenover 2017.

“Een verklaring kan zijn dat er niet meer vanuit 't Zand naar de Unesco-rotonde gereden kan worden", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), bevoegd voor Mobiliteit. “De invoegende wagens zorgden er vaak voor dat er opstoppingen waren aan de rotonde, waardoor wagens al vanaf de Bloedput moesten aanschuiven. Dat knelpunt is bij de heraanleg van ‘t Zand weggewerkt.”

Maar het voelt niet zo

Toch krijg je niet altijd de indruk dat de verkeersdruk in Brugge is gedaald. Wie de E403 vanuit Roeselare naar Brugge gebruikt, staat er ‘s ochtends steeds vaker stil vanaf knooppunt Torhout. “Dat is een aandachtspunt”, zegt De fauw. “Ondernemersorganisatie Voka vraagt een derde rijstrook van Roeselare tot Brugge. Dat is een mogelijkheid, net als de invoering van een tijdelijke spitsstrook.”

Dankzij de grote werken langs de N31 Expresweg en de aanleg van de A11 is de druk op de Brugse ring wel verminderd, stelt de burgemeester vast. “We hadden plannen om bijvoorbeeld de Dudzeelse Steenweg aan te pakken om het zwaar verkeer er te ontmoedigen. Maar we merken dat door de komst van de A11 er minder vrachtverkeer van deze weg gebruik maakt. Er zijn nu tellingen aan de gang om te bekijken of die maatregelen nog nodig zijn.”

Fiets- en wandelbrug aan stationsplein

De stad Brugge wil, in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer, een fiets- en wandelbrug aanleggen aan het kruispunt van het stationsplein met het Albert I-park. Dat staat te lezen in het beleidsprogramma voor de komende jaren. “We zitten daar volgende week over samen”, zegt De fauw. “Als die brug er komt, willen we daar twee verkeerslichten wegnemen: aan de voetgangersoversteek en aan de kiss- en ridezone. Die zone zou dan verplaatst worden. Dit zal de doorstroming ook ten goede komen.”