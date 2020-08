Wat nu met Cercle? “Ze zullen zeker niet zonder stadion vallen” Mathias Mariën

21 augustus 2020

19u39 1 Brugge Wat met Cercle Brugge? Dat vragen heel wat supporters van de vereniging zich af nadat buur Club de plannen voor hun nieuw stadion voorstelde. “Ze zullen nooit zonder stadion vallen", is burgemeester Dirk De fauw alvast duidelijk.

Cruciaal element voor Cercle Brugge blijft het arrest van de Raad van State dat een definitieve uitspraak doet over beroepen tegen de ruimtelijke bestemming van de site langs de Blankenbergse Steenweg. De laatste pleidooien in de lopende procedure vinden begin september plaats, wat de hoop doet ontstaan dat er uiterlijk tegen eind september eindelijk duidelijkheid zal verschaft worden door de Raad van State. Dat zal dan opnieuw een volgende noodzakelijke stap zijn richting een totaaloplossing voor beide ploegen. Waarom Cercle daar wél en Club géén stadion zou kunnen bouwen, heeft vooral te maken met de oppervlakte. “Cercle heeft minder ruimte nodig, waardoor het stadion perfect op de gronden die al in ons bezit zijn kan gebouwd worden”, legt De fauw uit.

Sowieso hoeft de vereniging niet te vrezen dat ze plots zonder stadion zullen vallen. “Stel dat het huidige Jan Breydelstadion wordt afgebroken voor Cercle een nieuwe thuisbasis heeft, is de afspraak dat ze tijdelijk in het nieuwe stadion van Club Brugge mogen spelen”, zegt de burgemeester.