Wat met huwelijken? “We contacteren iedereen, want zelfs de getuigen mogen niet aanwezig zijn” Bart Huysentruyt

18 maart 2020

10u23 0 Brugge De dienst Bevolking van de stad Brugge contacteert vandaag alle geplande huwelijken tot en met 5 april. De strenge regels hebben een grote impact op de geplande vieringen.

“In navolging van de nieuwe maatregelen die om 12 uur van kracht zijn, heb ik samen met de burgemeester een evaluatie gemaakt van wat dit betekent voor Brugse huwelijken die gepland staan de komende weken”, zegt schepen van Bevolking Ann Soete (Open Vld).

“Omdat alle bijeenkomsten buiten gezinsverband verboden zijn, zullen alle echtparen vandaag nog opgebeld worden met de vraag of ze hun geplande huwelijk willen uitstellen of niet. Als ze willen doorgaan, mag dat enkel in aanwezigheid van het echtpaar, de schepen en de ambtenaar van burgerlijke stand. Dat wil zeggen dat er geen ouders, geen kinderen en niet onbelangrijk, ook geen getuigen aanwezig mogen zijn. Daar zullen we geen enkele uitzondering voor toestaan.”

Waarom laat Brugge de ruimte om alsnog te huwen? “Voor sommige koppels kan het gaan om een heel speciale datum, maar nog belangrijker: voor anderen is het bijvoorbeeld een vereiste om voor een bepaalde reden een huwelijkscontract te kunnen voorleggen.”