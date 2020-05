Wat is er aan de hand met wandelbruggen langs Smedenpoort? “De slijtage is abnormaal” Bart Huysentruyt

15 mei 2020

11u41 6 Brugge De roestige wandelbruggen langs de Smedenpoort in Brugge vertonen volgens een expert “abnormale” slijtage. De bruggen zijn pas acht jaar geleden gebouwd, maar zijn nu al in slechte staat.

Al bij de keuze van de materialen voor de twee wandelbruggen in 2011 was er veel kritiek. Acht jaar later zijn de bruggen weer voer voor discussie. De stalen dragers waarop de betonnen wandelelementen rusten, vertonen abnormale schade. Het lijkt wel of de bruggen onderaan wegroesten. “We hebben de situatie al een tijdje in de gaten”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het is niet normaal dat het staal nu al zo erg afbladert. Mogelijk werd destijds het verkeerde materiaal gebruikt. We kunnen dit niet zomaar laten gebeuren en daarom hebben we een expert aangesteld om dit nader te onderzoeken.”

Qua stabiliteit zijn er geen problemen, maar een expert moet wel bekijken hoe ernstig de schade is én wie verantwoordelijkheid draagt. Ney & Partners, het gerenommeerde ingenieursbureau uit Brussel dat het ontwerp tekende, is op de hoogte. In 2014 viel Ney & Partners nog in de prijzen voor de twee wandelbruggen op de Footbridge Awards. De jury loofde het ontwerp onder meer om zijn slanke structuren en verkoos het als winnaar in de categorie kleine overspanningen.