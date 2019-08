Wat een feestje! Campo Solar maakt hoge verwachtingen helemaal waar Mathias Mariën

04 augustus 2019

07u56 12 Brugge Wat. Een. Feestje. De derde editie van Campo Solar was een denderend succes. De duizenden aanwezigen genoten met volle teugen van de sfeer en gezelligheid in het indrukwekkende maïsveld. De weergoden waren de organisatoren goedgezind, waardoor er op de wei enkel lachende gezichten te zien waren. Niet in het minst bij Bruggeling Emile Deprez - de dove jongeman die voor het eerst als hoofdact mocht spelen op een festival als DJ Codexx.

Moet het nog gezegd worden? Het idee van de Brugse vriendengroep is na amper drie edities uitgegroeid tot een gigantische hype. Ja, er moest dit jaar voor het eerst betaald worden. Maar eerlijk? Enkele ogenblikken na het betreden van het festivalterrein was het merendeel van de aanwezigen dat al vergeten. Het decor was eens te meer indrukwekkend. Een maïsveld omtoveren tot één grote feestweide met tal van food- en drankstandjes? Campo Solar bewijst dat het kan. En hoe! Twee dagen lang was het feesten geblazen voor jong en oud.

Indrukwekkend decor

Vorig jaar - toen het festival nog volledig gratis was - kwamen ruim 10.000 feestvierders opdagen over de twee dagen. Dit jaar zullen er dat niet veel minder geweest zijn. Ze kregen dan ook waar voor hun geld. 10 euro bedroeg de inkom, maar daarvoor kon je wel van de vroege namiddag tot de late uurtjes in de nacht genieten en feesten. Het ‘viewpoint’ waarbij je een overzicht kreeg over het fantastisch ingerichte maïsveld - vooral ‘s avonds met de verlichting was het decor indrukwekkend - was eens te meer een punt om tot rust te komen en je te vergapen aan het werk van de vriendengroep én de honderden vrijwilligers. “Of we hetzelfde aantal bezoekers halen als vorig jaar? Voor ons zijn aantallen niet het belangrijkste. Zoals eerder gezegd staat sfeer en gezelligheid centraal voor de mensen die er waren”, zegt Karel Standaert.

DJ Codexx

Tijdens de derde editie bewees Campo Solar opnieuw een familiefestival te zijn. Overdag waren er tal van jonge gezinnen aanwezig op het terrein. De ‘kidscorner’ met aangepaste dj en muziek zorgde ervoor dat de allerkleinsten zich geen seconden verveelden. In de late avond nam de feestende jeugd de bovenhand. Maar dé gelukkigste man van het weekend? Dat was wellicht Emilie Deprez - beter bekend als DJ Codexx. De Brugse dj (20) is al 18 jaar doof door een bacteriële hersenvliesonsteking maar timmerde met behulp van implantaten tóch aan zijn carrière in de muziek. Op Campo Solar mocht hij zaterdagnacht voor het eerst opdraven als hoofdact op een festival. En dat in eigen streek! Onlangs speelde hij ook al de pannen van het dak op Ostend Beach. “Genieten geblazen”, klonk het duidelijk. Eén ding is alvast zeker: Campo Solar lijkt nu al vertrokken om een traditie te worden begin augustus en uit te groeien tot misschien wel hét origineelste feestje van de zomer.