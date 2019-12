Wapenfreak krijgt geen mildere straf nadat medegevangenen hem wijzen op veroordeling Siebe De Voogt

12 december 2019

15u02 0 Brugge Een 34-jarige man met een ellenlang strafblad heeft in de Brugse rechtbank geen mildere straf gekregen voor verboden wapenbezit. De rechter bevestigde de 18 maanden cel die hij eerder dit najaar kreeg. Kenneth B. was niet op de hoogte van dat vonnis, maar kreeg lucht van de zaak via zijn medegevangenen.

De correctionele rechtbank in Brugge veroordeelde Kenneth B. (34) op 24 oktober tot een effectieve celstraf van 18 maanden voor vier feiten van verboden wapenbezit. De man zelf was niet aanwezig op het proces. Hij werd in de gevangenis op de hoogte gebracht door enkele andere gedetineerden die over de uitspraak hadden gelezen in de krant. B. tekende meteen verzet aan.

Vier keer betrapt

De wapenfreak werd op 16 november 2017 een eerste keer betrapt met een verboden wapen op zak. De politie werd die dag opgeroepen voor een ruzie in Torhout, waarbij een man met een mes stond te zwaaien. In de rugzak van B. troffen de agenten een dolk aan. De dertiger beweerde dat hij op weg was naar een vriend om het mes te verkopen. Twee maanden eerder stond B. op de trein in Knokke te zwaaien met een luchtdrukpistool. “Toen was hij zogezegd gaan schieten in een schietclub”, vertelde procureur Mike Vanneste tijdens de behandeling van de zaak. Na een winkeldiefstal op 30 januari 2018 in Brugge trof de politie bij B. een vouwmes, breekmes en schaar aan.

Op 23 juni bleek hij bij een vechtpartij in de stad dan weer een wapenstok op zak te hebben. “Iedere keer had hij wel een onnozele uitleg klaar”, stelde Vanneste. “Deze man is een agressief figuur die niet bang is om die wapens ook te gebruiken. De maatschappij moet beschermd worden.” Kenneth B. vroeg donderdagmorgen om een mildere straf, al leek hij de ernst van de feiten niet te beseffen. “Die wapens zaten toch gewoon in m’n zakken?”, vroeg hij zich af. De rechter uitte z’n bezorgdheid over het gedrag van B. “Je hebt wel een bijzondere belangstelling voor wapens, hé”, repliceerde hij. “Bijzonder gevaarlijk in combinatie met je drugsgebruik.” Hij bevestigde donderdagmorgen de eerste straf van B. De man zit momenteel in de gevangenis, nadat hij in Blankenberge een vrouw door het oog schoot met een loodjesgeweer.