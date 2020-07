Wandelen in Brugse kloosters kan weer: mondmasker is verplicht Bart Huysentruyt

09 juli 2020

12u41 0 Brugge De geleide bezoeken van ‘Sacred books, secret libraries’ in het Engels Klooster en het Klooster van de Ongeschoeide Karmelieten in Brugge vangen opnieuw aan op woensdag 15 juli. Vanaf nu is het opnieuw mogelijk tickets te reserveren voor deze unieke beleving.

Voor de bezoeken in de twee bewoonde kloosters zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen: de groepen zijn beperkt tot acht personen, het dragen van een mondmasker is verplicht en er is ontsmettende handgel ter beschikking. De gids draagt een faceshield. De toiletten zijn niet toegankelijk. De bezoeken zijn opgebouwd rond de beleving van de stilte. De gids vraagt daarom aan de bezoeker om de smartphone voor een uurtje in de spreekkamer te laten. Verder focussen de wandelingen op de spiritualiteit van de religieuzen die deze sites bewonen, de authentieke verhalen die met deze bijzondere plekken verbonden zijn en de boeken en bibliotheken die eveneens de spiritualiteit en de geschiedenis van het religieuze leven illustreren.

Het Engels Klooster is bekend om de unieke koepelkerk en de relikwie van Thomas More. Het karmelietenklooster beschikt over een intacte kloosterbibliotheek en een indrukwekkende refter. De tickets zijn uitsluitend online te koop via www.sacredbooksbruges.be en www.visitbruges.be/ticketshop