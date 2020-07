Wagen vat vuur langs Koning Albert I-laan Siebe De Voogt

08 juli 2020

10u39 0 Brugge In de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels heeft een wagen woensdagmorgen vuur gevat. De auto is wellicht rijp voor de schroothoop.

Het voertuig vatte even na 9.30 uur vuur op het kruispunt van de Koning Albert I-laan en Wittemolenstraat. De inzittenden konden de wagen tijdig verlaten. De brandweer had het vuur, dat zich onder de motorkap bevond, snel onder controle en kon voorkomen dat de volledige auto in brand vloog. Toch is de wagen wellicht rijp voor de schroothoop. Tijdens de bluswerken was de Koning Albert I-laan een tijdje afgesloten voor het verkeer. Rond 10 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven.