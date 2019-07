Wagen over de kop na zwaar ongeval langs Pathoekeweg Mathias Mariën

24 juli 2019

09u25 64 Brugge Bedrijven in de buurt van de Pathoekeweg in Brugge zaten dinsdagnacht en woensdagochtend enige tijd zonder internet of telefonie na een zwaar ongeval omstreeks middernacht.

De bestuurder van een personenwagen die in de richting van Brugge reed, verloor er door een nog onbekende reden de controle over zijn stuur en ging van de weg af. Hij ramde daarbij een elektriciteitskast en een communicatiekast. Door de impact ging de wagen over de kop en belandde op zijn dak in de berm. Het puin lag verspreid over een lengte van 50 meter. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De communicatiekast werd totaal verwoest. Pas in de loop van de voormiddag zal blijken wat de schade voor de nabijgelegen bedrijven is.