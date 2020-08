Wagen gaat in vlammen op langs E403 in Brugge Siebe De Voogt

28 augustus 2020

Brugge Op de E403 in Brugge is vrijdagavond een wagen in vlammen opgegaan. De bestuurder bleef ongedeerd.

De man reed rond 19 uur in de richting van Brugge, toen hij net voor de verkeerswisselaar rook vanonder zijn motorkap zag komen. Hij slaagde er nog in om z'n voertuig op de pechstrook te parkeren en zich tijdig uit de voeten te maken. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al in lichterlaaie. De bestuurder moest lijdzaam toezien hoe z'n voertuig in vlammen opging. De bluswerken zorgden voor sterk vertraagd verkeer op de E403. De oorzaak van de brand is niet gekend.