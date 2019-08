Wagen begint te slippen op E40 en belandt tegen vangrail Siebe De Voogt

09 augustus 2019

18u08 0 Brugge Op het op- en afrittencomplex E40/E403 in Brugge is vrijdagmiddag een kleine Volkswagen aan het slippen gegaan. De bestuurder bleef ongedeerd.

Het ongeval vond even na 12 uur plaats. Op dat moment was het hevig aan het regenen. De bestuurder van de kleine Volkswagen ging aan het slippen op het natte wegdek in de bocht van de E403 naar de E40 richting Gent. De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de vangrail. Passanten verwittigden de brandweer. Aanvankelijk werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat in het wrak, maar dat bleek niet het geval. Bij het ongeval vielen uiteindelijk geen gewonden. Het verkeer liep tijdens de interventie van de hulpdiensten lichte hinder op. De geslipte Volkswagen werd getakeld.