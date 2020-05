Wachtrijen aan telecomwinkels, koffiewinkel en Action in Brugge, maar overrompeling in centrum blijft uit Mathias Mariën

11 mei 2020

12u26 0 Brugge Het ‘runshoppen’ is in de Brugse winkelstraten rustig begonnen. De heropening van de winkels zorgde niet voor een overrompeling. Enkel bij ‘Action’ - buiten het centrum - stond al ruim voor openingstijd een lange wachtrij. Het principe van lokaal kopen bleek zo meteen al vergeten. Al hoorde je de Brugse winkeliers niet klagen. “We hebben de eerste uren al goed verkocht”, zegt Nathan Podevyn van schoenenwinkel Quicke.

“Oversteken en in de juiste richting lopen alstublieft.” Een dame van de gemeenschapswacht zet meteen de toon wanneer we de Brugse Steenstraat binnenwandelen. Samen met haar collega’s moet ze de komende weken de shoppers letterlijk in de juiste richting duwen. “Als we door elkaar gaan lopen, komt het niet goed”, zegt de vrouw, die vriendelijk doch kordaat vraagt afstand te bewaren van haar. Het toont meteen aan dat shoppen als vanouds nog lang niet aan de orde is. Dat beeld wordt alleen maar versterkt wanneer we seconden later politiepatrouilles door het straatbeeld zien lopen. Niet om dieven te klissen, wel om erop toe te zien dat iedereen zich aan de regels houdt.

Goede start

Die regels zijn duidelijk: ook in de winkelstraat hou je voldoende afstand. Met tekstkarren bij het binnenwandelen van de straten vraagt de politie om respect te tonen voor de andere shoppers én bij voorkeur een mondmasker te dragen. Hoewel het in principe niet verplicht is, draagt het merendeel wel een exemplaar. Wie er geen heeft, kan er kopen in de automaten die de stad Brugge liet plaatsen. Kostprijs: 5 euro voor 2 of 10 euro voor 5. Bij de ingang van elke winkel staat ook overal handgel. Toegegeven: een overrompeling is het op de eerste dag evenwel niet. “Dat had ik ook niet verwacht", zegt Steffie, winkelverantwoordelijke bij JellyJazz. “Ik vermoed dat de meesten nog wat afwachten om te kijken wat het geeft. In de ‘geschenkwinkel’ laten ze 18 personen tegelijk binnen, een aantal dat duidelijk staat aangeduid bij de ingang. “We proberen dat te controleren door te werken met mandjes. We zullen zien hoeveel volk er de komende tijd komt. Ons geluk is dat het een toegankelijk artikel is dat in principe sneller zal gekocht worden.” Even verderop bij schoenen Quicke kenden ze wél meteen een goede start. “We merkten het vlak voor het weekend al op bij het opzetten van de etalage dat er al heel wat interesse was. Ook online kregen we tal van reacties”, zegt zaakvoerder Nathan Podevyn. “Natuurlijk zal de verkoop niet zijn zoals gewoonlijk, maar we proberen er wel het beste van te maken. In de eerste plaats doen we dat door de klanten op hun gemak te stellen. Alles wordt ook regelmatig ontsmet. Veiligheid staat voorop", aldus Nathan.

Koffie en telecomwinkels

Opvallend: de telecomwinkels en gespecialiseerde koffiehuizen trokken maandagochtend het meeste volk. Daar stonden wél wachtrijen. “Online was er niks meer te verkrijgen en het zijn speciale capsules. We kunnen dus niet anders”, viel te horen aan de Nespresso-winkel. Telecomwinkels kregen dan weer heel wat vragen om smartphones, abonnementen en sim-kaarten. Alles samen verliep de eerste dag van de opening in Brugge rustig. Komend weekend volgt wellicht een eerste ‘test’ als er een grotere massa komt opdagen.