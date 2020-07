Waarom hangt een schedel boven de doorgang van de Smedenpoort? Dat mysterie staat voortaan op een infobord Bart Huysentruyt

08 juli 2020

Brugge Al eeuwenlang hangt een schedel boven de linker doorgang van de Smedenpoort in Brugge. Om de geschiedenis daarrond te duiden, heeft de stad er nu een infobord laten zetten.

De schedelt herinnert aan de terechtstelling van een verrader die in 1691 de Franse troepen de stad wilde binnenloodsen. Het afgehakte hoofd werd op een paal gezet en bovenop de poort geplaatst. De schedel verging en werd eerst vervangen door een ijzeren versie en vanaf 1911 door het huidige bronzen exemplaar. “Om onze inwoners en de toeristen beter te informeren over de geschiedenis van de schedel, plaatsen we een infobord bij de voetgangersbrug”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). Het infobord is uitgevoerd in cortenstaal met een laminaatplaat en is vandalisme-, graffiti-, UV- en weersbestendig. De uitleg staat naast het Nederlands ook in het Frans, Engels en Duits. Op het bord staat ook een QR-code. Wanneer je die scant kom je nog meer te weten over de Smedenpoort en de schedel.