Waarom Brugse woonzorgcentra bezoek zullen blijven weigeren: “Het maakt mogelijk het verschil tussen leven en dood”

16 april 2020

09u31 3 Brugge De Brugse woonzorgcentra zijn niet van plan om de richtlijnen over de bezoekregeling op te volgen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is desnoods bereid een verbod op te leggen via een burgemeestersbesluit. “Ik besef zeer goed dat deze beslissing hard aankomt bij betrokken families en vrienden. Zij hebben hun familie al een maand niet meer kunnen bezoeken. Maar de reden is duidelijk: senioren zijn en blijven met stip de meest kwetsbare doelgroep in deze coronacrisis. Wij willen een uitbraak in onze zorgvoorzieningen tot elke prijs vermijden”, zegt Pablo Annys, voorzitter van Mintus, de overkoepelende organisatie van zeven woonzorgcentra.

Woensdagavond kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat de richtlijnen voor bezoek aan woonzorgcentra tijdens de coronacrisis lichtjes versoepeld worden. Voortaan mogen bewoners één – en steeds dezelfde – bezoeker ontvangen. De voorwaarde is dat die persoon de voorbije twee weken geen ziektesymptomen vertoonde. Welzijnsvereniging Mintus neemt akte van de richtlijn, maar behoudt de richtlijn die al sinds half maart van kracht is. Er worden dus geen bezoekers toegelaten in de zeven Mintus woonzorgcentra in Brugge. Ook andere organisaties, zoals de overkoepelende groep van Westervier, lieten al verstaan geen bezoek te zullen toelaten.

Ik kan begrijpen dat ‘een occasioneel bezoek’ na een maand isolatie voor veel van die mensen een groot verschil zou maken. Maar in de huidige context betekent zo’n bezoekje mogelijk het verschil tussen leven en dood Pablo Annys

Kwetsbare doelgroep

Mintus-voorzitter Pablo Annys beseft dat de beslissing hard kan aankomen bij familieleden van de bewoners. “Die mensen hebben hun familie al een maand niet meer kunnen bezoeken. Maar de reden is duidelijk: senioren zijn en blijven met stip de meest kwetsbare doelgroep in deze coronacrisis. Wij willen een uitbraak in onze zorgvoorzieningen tot elke prijs vermijden. De enige manier om dat te doen, is het bezoekverbod nu aanhouden", zegt Pablo Annys. Het gebrek aan testmateriaal speelt in deze beslissing mee, onderstreept de voorzitter. “We zijn al weken vragende partij bij de overheid om voldoende testmateriaal te krijgen voor onze bewoners en het personeel. Er werken honderden mensen in de woonzorgcentra en de enige manier om correct in te schatten wie besmet is en wie niet, is ver doorgedreven testing. Dat is op dit moment nog steeds onmogelijk, we hebben onvoldoende materiaal ter beschikking”, duidt Annys. “We kunnen dus niet inschatten hoeveel risico onze senioren lopen door het contact met personeel alleen al. Van onze personeelsleden weten we dat ze de veiligheidsvoorschriften op het werk en thuis strikt volgen om besmetting te voorkomen. Op de toestroom van bezoekers zouden we het overzicht verliezen: hanteren zij social distancing? Respecteren ze goede handhygiëne? Vertonen ze symptomen of zijn ze getest? We spelen dus op veilig en beperken het contact binnen de WZC’s tot de zorg tussen bewoners en personeel. Dat gebeurt uit respect voor de meest kwetsbaren.”

Alternatieven

De nieuwe richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad veroorzaakte heel wat ophef. Begrijpelijk, Pablo Annys, want de beslissing werd genomen zonder enig overleg met de sector. “Ik kan begrijpen dat ‘een occasioneel bezoek’ na een maand isolatie voor veel van die mensen een groot verschil zou maken. Maar in de huidige context betekent zo’n bezoekje mogelijk het verschil tussen leven en dood. De enige manier om het gevaar te ontwijken, is het bezoekverbod aanhouden”, zegt hij. Welzijnsvereniging Mintus onderstreept dat alternatieve manieren om in contact te blijven met de WZC-bewoners, in alle voorzieningen maximaal beschikbaar zijn en gestimuleerd worden.“Onze informaticadienst zette half maart alles op alles om in de voorzieningen Skypeverbindingen te activeren. Er wordt al weken intensief gevideochat: heel wat senioren houden op die manier toch contact met hun geliefden”, onderstreept Pablo Annys. “Daarnaast sporen we alle families en vrienden aan om geregeld een kaartje of brief te sturen, of een ‘raambezoekje’ af te leggen aan de straatkant. Intussen blijven de personeelsleden zich inspannen om alle bewoners met veel zorg en aandacht te omringen. Zo krikken we de moraal van de bewoners op en geloof me, het helpt. Met die positieve insteek komen we erdoorheen, zelfs al blijft het strikte bezoekverbod nu nog van kracht.” Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet woensdagavond al verstaan dat hij desnoods bereid is een burgemeestersbesluit uit te vaardigen dat bezoek aan woonzorgcentra kan verbieden.