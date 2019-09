Waarom beruchte tafelschuimster niet (meer) geïnterneerd kan worden Siebe De Voogt

04 september 2019

12u26 1 Brugge Voor de tweede dag op rij is de beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) voor de correctionele rechtbank in Brugge verschenen. Hoewel dat volgens de wet in principe niet mogelijk is, drong haar advocaat aan op een internering. Volgens procureur Frank Demeester wist de tafelschuimster echter maar al te goed waar ze mee bezig was. “Ik bood je bij mij op kantoor een gratis koffie aan, maar je weigerde”, haalde hij uit.

Het is een drukke week voor Nadine W. (49). Nadat ze dinsdag al voor de strafrechter in Brugge verscheen, werd ze woensdagmorgen opnieuw in de rechtszaal verwacht. Ditmaal moest W. zich verantwoorden voor één feit van tafelschuimerij. Op 18 juni ging ze in een Brugse horecazaak eten. Ze bestelde twee belegde pistolets, een cola en twee koffies, maar betaalde achteraf de rekening van 13,40 euro niet.

Gratis koffie

Procureur Frank Demeester haalde op de zitting hard uit naar de tafelschuimster. “We hebben als parket altijd gezocht naar alternatieven", stelde hij in z’n requisitoir. “Een opname voor psychologische problemen lukte niet. Ik heb mevrouw op 11 mei zelfs naar m’n bureau laten brengen. We hebben er anderhalf uur lang gediscussieerd over de mogelijkheden. Ik heb haar gezegd dat ze naar de gevangenis zou vliegen als ze zo verder zou doen. Ze is feiten blijven plegen en wat voorspeld werd, is waarheid geworden.” Volgens Peter Gonnissen, de advocaat van Nadine W., heeft zijn cliënte een geschiedenis van psychoses. Hij vroeg de rechtbank een psychiater aan te stellen met het oog op een internering. “Mijn cliënte is geen crimineel. Ze heeft psychologische begeleiding nodig.”

Volgens het parket is een internering echter niet mogelijk. Volgens de wet kan dat immers enkel na feiten waarbij de psychische of fysieke integriteit van derden in gevaar werd gebracht of geschaad werd. “Mevrouw wist overigens heel goed waar ze mee bezig was", stelde Demeester. “Ik heb haar op mijn kantoor nog een gratis koffie aangeboden, maar ze weigerde!” De rechter velt op 2 oktober een vonnis in het dossier. Donderdag en vrijdag moet Nadine W. nóg eens voorkomen in de Brugse rechtbank.