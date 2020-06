Waar Rust Roest ooit turnde, komen huizen en flats Bart Huysentruyt

19 juni 2020

16u26 0 Brugge Brugge en projectontwikkelaar CAAAP toveren de voormalige percelen van turnkring Rust Roest en opslagplaatsen van de stad om tot een woonproject. Er komen 16 huizen en 42 appartementen.

De site ligt in het centrum, tussen de Beenhouwersstraat, de Groenestraat en Rozendal. Vandaag staan er loodsen en garageboxen. “Door de samenvoeging met een waardevolle tuin van een pand aan de Gulden Vlieslaan hadden we de kans om hier woningen te laten realiseren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “De eerste ideeën stammen al uit 2013, nu zit de eigenlijke omgevingsvergunning in een finale fase. De vervallen bebouwing zal plaatsmaken voor 16 nieuwe eengezinswoningen en 42 appartementen rond een groen park en enkele pleintjes.”

Park toegankelijk voor buurt

De site zal toegankelijk zijn via Rozendal en via de Groenestraat. Onder de site komt ook een ruime ondergrondse parking met een negentig plaatsen. Er wordt gekozen voor een architectuur in rood-grijze baksteen. “De grootste meerwaarde is toch het nieuwe parkje dat ook voor de buurt toegankelijk zal zijn”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “Door dit project zal een bouwvallige site een mooie bestemming krijgen en komt er een stukje groene openbare ruimte bij in de stad.”